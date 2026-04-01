Les Sentiers du Renard Stade Pierre Coubertin Châteaurenard

Les Sentiers du Renard

Dimanche 19 avril 2026 à partir de 7h. Stade Pierre Coubertin Avenue Pierre Coubertin Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 07:00:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Les Sentiers du Renard

Les Sentiers du Renard L’édition 2026 est lancée !

Evénement sportif organisé par l’association châteaurenardaise les Tarahumaras.



Coureurs, marcheurs, petits et grands…

Préparez-vous à une nouvelle aventure sportive et solidaire au cœur des sentiers de Châteaurenard.



Départ Stade Pierre de Coubertin.



Au programme

Deux distances pour tous les niveaux

– 8,5 km– pour se faire plaisir en nature SOLO.

– 16 km pour les plus endurants en SOLO, avec cette année une nouveauté le format DUO.

Également ouvert aux marcheurs, pour profiter des magnifiques paysages des collines de Châteaurenard sur un parcours de 8,5km.



Course enfants pour initier les plus jeunes à l’esprit sportif et à la convivialité du club !

Et parce que courir, c’est aussi donner du sens à nos foulées

1 € par dossard sera reversé à l’Institut Sainte Catherine, centre de lutte contre le cancer.



Venez partager un moment de sport, de solidarité et de bonne humeur avec toute l’équipe des Sentiers du Renard ! .

Stade Pierre Coubertin Avenue Pierre Coubertin Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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Les Sentiers du Renard

L’événement Les Sentiers du Renard Châteaurenard a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence