Les séparables 41 rue Jobin (entrée piéton) Marseille 3e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 3e Arrondissement

Les séparables

Samedi 17 avril 2027 de 19h à 20h. 41 rue Jobin (entrée piéton) 12 rue François Simon (parking) Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-17 19:00:00

fin : 2027-04-17 20:00:00

Date(s) :

2027-04-17

Romain et Sabah se découvrent des affinités, mais leur amour est empêché par le poids des préjugés, percuté par le réel qui pèse sur leur imaginaire. Cette pièce de théâtre plonge le public dans les questionnements des personnages sur le racisme ordinaireEnfants

Romain et Sabah ont 9 ans. Ils sont voisins. Lui, solitaire, galope sur son cheval de bois, elle, chasse le bison en guerrière sioux. De leur rencontre, se tisse un lien fort. Mais leurs parents s’opposent à leur amour naissant avec brutalité. Écho contemporain à Roméo et Juliette, ce spectacle nous confronte avec finesse aux questions du racisme et de l’amour de l’autre.









Le quotidien des deux enfants est perméable à la vie des adultes. Ils l’absorbent, réintègrent avec porosité ses codes, ses à-priori, ses dogmes et ses symboles.







La mise en scène immersive et dépouillée nous emporte au cœur des sensations des personnages et de leur imaginaire. Les interprètes virevoltent avec énergie de la scène aux fauteuils de la salle. Quelques branches symbolisent la forêt, la lumière délimite les espaces et souligne la langue poétique de Fabrice Melquiot.

Ce spectacle illustre avec finesse la quête d’identité et le poids des appartenances sociales et culturelles dans les choix affectifs. .

41 rue Jobin (entrée piéton) 12 rue François Simon (parking) Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Romain and Sabah discover they have things in common, but their love is hindered by the weight of prejudice and shattered by the reality that overshadows their imagination. This play immerses the audience in the characters’ reflections on everyday racism.

L’événement Les séparables Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-16 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille