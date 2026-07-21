Informations pratiques

Barges

Les serres en fête

Barges Haute-Saône

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 19:30:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Venez profiter d’un repas dans les serres de Barges. Tout au long du repas une animation est prévue comme après avec une tombola et un feu d’artifice.

Réservation obligatoire avant le 15 août.

Le repas est à 23 euros pour les adultes et 15 euros pour les enfants de moins de 12 ans. .

Barges 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 18 50 98

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les serres en fête

L’événement Les serres en fête Barges a été mis à jour le 2026-07-21 par JUSSEY TOURISME