Les serres en fête Barges
samedi 22 août 2026 · Barges
Informations pratiques
Barges
Les serres en fête
Barges Haute-Saône
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 19:30:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Venez profiter d’un repas dans les serres de Barges. Tout au long du repas une animation est prévue comme après avec une tombola et un feu d’artifice.
Réservation obligatoire avant le 15 août.
Le repas est à 23 euros pour les adultes et 15 euros pour les enfants de moins de 12 ans. .
Barges 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 18 50 98
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English : Les serres en fête
L’événement Les serres en fête Barges a été mis à jour le 2026-07-21 par JUSSEY TOURISME
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