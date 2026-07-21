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AGENDA · Barges

Les serres en fête Barges

samedi 22 août 2026 · Barges

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
19:30:00
Ville
70500 Barges
Département
Haute-Saône
Tarif
0 0 Tarif enfant Tarif enfant

Barges

Les serres en fête

Barges Haute-Saône

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 19:30:00
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

Venez profiter d’un repas dans les serres de Barges. Tout au long du repas une animation est prévue comme après avec une tombola et un feu d’artifice.
Réservation obligatoire avant le 15 août.
Le repas est à 23 euros pour les adultes et 15 euros pour les enfants de moins de 12 ans.   .

Barges 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 18 50 98 

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English : Les serres en fête

L’événement Les serres en fête Barges a été mis à jour le 2026-07-21 par JUSSEY TOURISME

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