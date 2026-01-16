Les Servals vs Nîmes Complexe Sportif des Cézeaux Aubière

Les Servals vs Nîmes

Complexe Sportif des Cézeaux 46 rue Pasteur Aubière Puy-de-Dôme

Début : 2026-05-09 19:00:00

2026-05-09

Rendez-vous au Complexe Sportif des Cézeaux pour le prochain match à domicile des Servals !

See you at the Complexe Sportif des Cézeaux for the Servals’ next home match!

