Informations pratiques

Charleville-Mézières

Les soirées brame du cerf

Parc animalier de Charleville-Mézières Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif unique

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-28

fin : 2026-09-28

Date(s) :

2026-09-28

Le lundi 28 septembre 2026 à 18h005 euros l’entrée A partir de 12 ansRéservation obligatoire

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Parc animalier de Charleville-Mézières Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 57 39 84

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English :

Monday, September 28, 2026, 6:00 p.m. 5 euros admission? Ages 12 and up. Reservations required

L’événement Les soirées brame du cerf Charleville-Mézières a été mis à jour le 2026-08-12 par Ardennes Tourisme