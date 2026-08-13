Informations pratiques

Charleville-Mézières

Les soirées brame du cerf

Parc animalier de Charleville-Mézières Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif unique

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-12

fin : 2026-10-12

Date(s) :

2026-10-12

Le lundi 12 octobre 2026 de 18h00 à 20h00.5 euros l’entrée A partir de 12 ansRéservation obligatoire

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Parc animalier de Charleville-Mézières Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 57 39 84

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English :

Monday, October 12, 2026, from 6:00 p.m. to 8:00 p.m. Admission: 5 euros. Ages 12 and up. Reservations required.

L’événement Les soirées brame du cerf Charleville-Mézières a été mis à jour le 2026-08-13 par Ardennes Tourisme