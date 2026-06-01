Les Soirées de Jezainville Rue de l’Esch Jezainville
Les Soirées de Jezainville Rue de l’Esch Jezainville vendredi 26 juin 2026.
Jezainville
Les Soirées de Jezainville
Rue de l’Esch Bords du ruisseau Jezainville Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-26 19:00:00
fin : 2026-06-26 23:59:00
Date(s) :
2026-06-26
Les animations de Jezainville sont de retour ! Profitez de vos soirées estivales en musique
Au programme de 19h à 2h
Bières et limonades artisanales, vins et soft par Hugo Bières Truck
Plats vietnamiens 100% végétarien par Mme Philippi
Flammenkuche, lardons, fromage par Kacem
Desserts proposés par l’Association des parents d’élèves
Musique avec DJ ZIKOMETout public
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Rue de l’Esch Bords du ruisseau Jezainville 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 81 04 20 contact@jezainville.fr
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English :
Jezainville’s entertainment is back! Enjoy your summer evenings with music
On the program? from 7 p.m. to 2 a.m.
Craft beers and lemonades, wines and soft drinks by Hugo Bières Truck
100% vegetarian Vietnamese dishes by Mme Philippi
Flammenkuche, bacon and cheese by Kacem
Desserts by the Parents’ Association
Music with DJ ZIKOME
L’événement Les Soirées de Jezainville Jezainville a été mis à jour le 2026-06-02 par OT PONT A MOUSSON
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