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Les Soirées de Jezainville Rue de l’Esch Jezainville

Les Soirées de Jezainville Rue de l’Esch Jezainville vendredi 26 juin 2026.

Lieu : Rue de l'Esch

Adresse : Bords du ruisseau

Ville : 54700 Jezainville

Département : Meurthe-et-Moselle

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Jezainville

Les Soirées de Jezainville

Rue de l’Esch Bords du ruisseau Jezainville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-26 19:00:00
fin : 2026-06-26 23:59:00

Date(s) :
2026-06-26

Les animations de Jezainville sont de retour ! Profitez de vos soirées estivales en musique

Au programme de 19h à 2h
Bières et limonades artisanales, vins et soft par Hugo Bières Truck
Plats vietnamiens 100% végétarien par Mme Philippi
Flammenkuche, lardons, fromage par Kacem
Desserts proposés par l’Association des parents d’élèves
Musique avec DJ ZIKOMETout public
0  .

Rue de l’Esch Bords du ruisseau Jezainville 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 81 04 20  contact@jezainville.fr

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English :

Jezainville’s entertainment is back! Enjoy your summer evenings with music

On the program? from 7 p.m. to 2 a.m.
Craft beers and lemonades, wines and soft drinks by Hugo Bières Truck
100% vegetarian Vietnamese dishes by Mme Philippi
Flammenkuche, bacon and cheese by Kacem
Desserts by the Parents’ Association
Music with DJ ZIKOME

L’événement Les Soirées de Jezainville Jezainville a été mis à jour le 2026-06-02 par OT PONT A MOUSSON

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