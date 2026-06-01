Les Soirées de Jezainville Rue de l’Esch Jezainville

Jezainville

Les Soirées de Jezainville

Rue de l’Esch Bords du ruisseau Jezainville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-26 19:00:00

fin : 2026-06-26 23:59:00

Date(s) :

2026-06-26

Les animations de Jezainville sont de retour ! Profitez de vos soirées estivales en musique

Au programme de 19h à 2h

Bières et limonades artisanales, vins et soft par Hugo Bières Truck

Plats vietnamiens 100% végétarien par Mme Philippi

Flammenkuche, lardons, fromage par Kacem

Desserts proposés par l’Association des parents d’élèves

Musique avec DJ ZIKOMETout public

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Rue de l’Esch Bords du ruisseau Jezainville 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 81 04 20 contact@jezainville.fr

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English :

Jezainville’s entertainment is back! Enjoy your summer evenings with music

On the program? from 7 p.m. to 2 a.m.

Craft beers and lemonades, wines and soft drinks by Hugo Bières Truck

100% vegetarian Vietnamese dishes by Mme Philippi

Flammenkuche, bacon and cheese by Kacem

Desserts by the Parents’ Association

Music with DJ ZIKOME

L’événement Les Soirées de Jezainville Jezainville a été mis à jour le 2026-06-02 par OT PONT A MOUSSON