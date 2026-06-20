Les Soirées de la Tour de Crest danse aérienne et récit historique Crest samedi 20 juin 2026.

Crest

Les Soirées de la Tour de Crest danse aérienne et récit historique

Rue de la Tour Crest Drôme

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:30:00

fin : 2026-08-17 22:00:00

Date(s) :

2026-06-20 2026-07-17 2026-07-19 2026-07-20 2026-07-22 2026-08-13 2026-08-15 2026-08-17 2026-08-18 2026-08-20

Un spectacle de danse aérienne accompagné d’un récit historique vous fera découvrir la Tour de Crest. Après la découverte et l’interprétation artistique de l’intérieur du donjon, un grand final se déroulera à l’extérieur.

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Rue de la Tour Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 25 32 53 accueil@tourdecrest.fr

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English :

An aerial dance performance accompanied by a historical narrative will introduce you to the Tower of Crest. Following the exploration and artistic interpretation of the keep’s interior, a grand finale will take place outside.

L’événement Les Soirées de la Tour de Crest danse aérienne et récit historique Crest a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme