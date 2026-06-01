Match de l’équipe de France Coupe du monde Ecran géant Bar du Pont Crest Crest vendredi 26 juin 2026.

Crest

Match de l’équipe de France Coupe du monde Ecran géant

Bar du Pont Crest 4 place de la liberté Crest Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 21:00:00

fin : 2026-06-26 23:00:00

Date(s) :

2026-06-26

Coupe du Monde 2026 Norvège France sur écran géant !

Rendez-vous le vendredi 26 juin pour le 3e match des Bleus à 21h. Une soirée foot intense à vivre ensemble dans une ambiance survoltée et conviviale. Entrée libre, restauration sur place.

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Bar du Pont Crest 4 place de la liberté Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 18 83 38 commercial.mc26@gmail.com

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English : Match de l’équipe de France Coupe du monde Ecran géant

World Cup 2026: Norway France on the big screen!

Join us on Friday June 26 for Les Bleus’ 3rd match at 9pm. An intense evening of soccer to be enjoyed together in an overexcited, friendly atmosphere. Free admission, catering on site.

L’événement Match de l’équipe de France Coupe du monde Ecran géant Crest a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme