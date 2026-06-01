Les soirées de Roffiac: concert A l’Atelier Maison Salomon Saint-Front
Les soirées de Roffiac: concert A l’Atelier Maison Salomon Saint-Front samedi 13 juin 2026.
Saint-Front
Les soirées de Roffiac: concert
A l’Atelier Maison Salomon 3 Route de Roffiac Saint-Front Haute-Loire
Tarif : 12 – 12 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 19:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Chœur d’hommes des Boutières: 16 choristes, une accordéoniste, pour un voyage polyphonique au rythme des chants basques, corses et cosaques.
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A l’Atelier Maison Salomon 3 Route de Roffiac Saint-Front 43550 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 00 56 01 soireesderoffiac@gmail.com
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English :
Ch?ur d’hommes des Boutières: 16 choristers, one accordionist, for a polyphonic journey to the rhythm of Basque, Corsican and Cossack songs.
L’événement Les soirées de Roffiac: concert Saint-Front a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal
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