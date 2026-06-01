Les soirées de Roffiac: concert A l’Atelier Maison Salomon Saint-Front samedi 13 juin 2026.

Saint-Front

Les soirées de Roffiac: concert

A l’Atelier Maison Salomon 3 Route de Roffiac Saint-Front Haute-Loire

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 19:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Chœur d’hommes des Boutières: 16 choristes, une accordéoniste, pour un voyage polyphonique au rythme des chants basques, corses et cosaques.

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A l’Atelier Maison Salomon 3 Route de Roffiac Saint-Front 43550 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 00 56 01 soireesderoffiac@gmail.com

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English :

Ch?ur d’hommes des Boutières: 16 choristers, one accordionist, for a polyphonic journey to the rhythm of Basque, Corsican and Cossack songs.

L’événement Les soirées de Roffiac: concert Saint-Front a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal