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LES SOIRÉES DES ALLÉES Rivesaltes

LES SOIRÉES DES ALLÉES Rivesaltes

LES SOIRÉES DES ALLÉES Rivesaltes jeudi 9 juillet 2026.

Adresse : Place Maréchal Joffre

Ville : 66600 Rivesaltes

Département : Pyrénées-Orientales

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Rivesaltes

LES SOIRÉES DES ALLÉES

Place Maréchal Joffre Rivesaltes Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-09 19:00:00
fin : 2026-08-27 22:30:00

Date(s) :
2026-07-09 2026-07-23 2026-08-13 2026-08-27

Apéros-concerts avec une restauration variée, des animations musicales en plein air et des activités ludiques pour les enfants.
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Place Maréchal Joffre Rivesaltes 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 64 04 04  animation@rivesaltes.fr

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English :

Post-concert events featuring a variety of food and drink, outdoor musical performances, and fun activities for children.

L’événement LES SOIRÉES DES ALLÉES Rivesaltes a été mis à jour le 2026-06-12 par BIT DE RIVESALTES

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