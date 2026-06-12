Rivesaltes

LES SOIRÉES DES ALLÉES

Place Maréchal Joffre Rivesaltes Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-09 19:00:00

fin : 2026-08-27 22:30:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-23 2026-08-13 2026-08-27

Apéros-concerts avec une restauration variée, des animations musicales en plein air et des activités ludiques pour les enfants.

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Place Maréchal Joffre Rivesaltes 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 64 04 04 animation@rivesaltes.fr

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English :

Post-concert events featuring a variety of food and drink, outdoor musical performances, and fun activities for children.

L’événement LES SOIRÉES DES ALLÉES Rivesaltes a été mis à jour le 2026-06-12 par BIT DE RIVESALTES