LES SOIRÉES DES ALLÉES Rivesaltes
LES SOIRÉES DES ALLÉES Rivesaltes jeudi 9 juillet 2026.
Rivesaltes
LES SOIRÉES DES ALLÉES
Place Maréchal Joffre Rivesaltes Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-09 19:00:00
fin : 2026-08-27 22:30:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-23 2026-08-13 2026-08-27
Apéros-concerts avec une restauration variée, des animations musicales en plein air et des activités ludiques pour les enfants.
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Place Maréchal Joffre Rivesaltes 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 64 04 04 animation@rivesaltes.fr
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English :
Post-concert events featuring a variety of food and drink, outdoor musical performances, and fun activities for children.
L’événement LES SOIRÉES DES ALLÉES Rivesaltes a été mis à jour le 2026-06-12 par BIT DE RIVESALTES
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