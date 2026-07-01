LES SOIRÉES D’ÉTÉ AU MUSÉE MUSÉE ARTS & FIGURES DES PYRÉNÉES CENTRALES Saint-Gaudens

Informations pratiques

Saint-Gaudens

LES SOIRÉES D’ÉTÉ AU MUSÉE

MUSÉE ARTS & FIGURES DES PYRÉNÉES CENTRALES 35 Boulevard Jean Bepmale Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 20:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24 2026-08-21

En musique, profitez de la fraîcheur des soirées d’été au musée. Pendant le concert place Jean-Jaurès, entrez au musée !

Un moment privilégié pour découvrir ce lieu autrement.

Entrée place de Mas Saint-Pierre

Tout public .

MUSÉE ARTS & FIGURES DES PYRÉNÉES CENTRALES 35 Boulevard Jean Bepmale Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 89 05 42 accueil.musee@stgo.fr

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English :

Enjoy the cool summer evenings at the museum with live music. During the concert at Place Jean-Jaurès, come on in to the museum!

It’s a special opportunity to experience this place in a whole new way.

L’événement LES SOIRÉES D’ÉTÉ AU MUSÉE Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-07-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE