LES SOIRÉES D’ÉTÉ AU MUSÉE MUSÉE ARTS & FIGURES DES PYRÉNÉES CENTRALES Saint-Gaudens
vendredi 24 juillet 2026 · MUSÉE ARTS & FIGURES DES PYRÉNÉES CENTRALES · Saint-Gaudens
Informations pratiques
Saint-Gaudens
LES SOIRÉES D’ÉTÉ AU MUSÉE
MUSÉE ARTS & FIGURES DES PYRÉNÉES CENTRALES 35 Boulevard Jean Bepmale Saint-Gaudens Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 20:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24 2026-08-21
En musique, profitez de la fraîcheur des soirées d’été au musée. Pendant le concert place Jean-Jaurès, entrez au musée !
Un moment privilégié pour découvrir ce lieu autrement.
Entrée place de Mas Saint-Pierre
Tout public .
MUSÉE ARTS & FIGURES DES PYRÉNÉES CENTRALES 35 Boulevard Jean Bepmale Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 89 05 42 accueil.musee@stgo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Enjoy the cool summer evenings at the museum with live music. During the concert at Place Jean-Jaurès, come on in to the museum!
It’s a special opportunity to experience this place in a whole new way.
L’événement LES SOIRÉES D’ÉTÉ AU MUSÉE Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-07-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Saint-Gaudens (Haute-Garonne)
- LE BEL ÉTÉ STAGE ENFANTS CHAPELLE SAINT-JACQUES CENTRE D’ART CONTEMPORAIN Saint-Gaudens 15 juillet 2026
- ATELIER PERSONNALISATION MUG OFFICE DE TOURISME DE SAINT-GAUDENS Saint-Gaudens 15 juillet 2026
- ATELIER ANIMAUX FANTASTIQUES MUSÉE ARTS & FIGURES DES PYRÉNÉES CENTRALES Saint-Gaudens 15 juillet 2026
- LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ CONCERT AU LAC DE SÉDE BUBBLE GUM Saint-Gaudens 15 juillet 2026
- SOIRÉE BLIND TEST WATTS ELLES MIMI LAC DE SÈDE GUINGUETTE SAINT GAUDENS Saint-Gaudens 17 juillet 2026