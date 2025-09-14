Informations pratiques

Saumur

Les soirées jeux de la ludothèque soirée jeux vidéo

1171 rue François Mitterrand Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-04 20:00:00

fin : 2026-12-04 22:30:00

Date(s) :

2026-12-04

Parce que le jeu favorise l’échange et la rencontre, la Ludothèque de Saumur propose plusieurs soirées conviviales.

L’occasion de partager un moment en famille ou entre amis autour de thématiques variées, drôles et stimulantes.

Expérimenter le plaisir de jouer et partager du temps d’écran en famille ou entre amis. Au programme jeux coopératifs, jeux de plateforme, courses, combats, réflexion, karaoké ou encore chorégraphies endiablées avec Just dance.

De Mario à Fifa, en passant par les bornes d’arcade, la Megadrive ou la Wii les jeux préférés de toutes les générations seront mis à l’honneur !

Cette soirée est organisée par la ludothèque en partenariat avec la Scoope et RGV.

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 4 décembre 2026 de 20h à 22h30. .

1171 rue François Mitterrand Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 53 78 05 ludotheque@saumur.fr

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English :

Because games encourage interaction and socializing, the Saumur Toy Library hosts several fun-filled evenings.

It’s a chance to spend time with family or friends exploring a variety of fun and engaging themes.

L’événement Les soirées jeux de la ludothèque soirée jeux vidéo Saumur a été mis à jour le 2026-08-30 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME