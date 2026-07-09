Informations pratiques

Belcastel

Les Soirées Musicales du Château de Belcastel

Château de Belcastel Belcastel Aveyron

Tarif : – – EUR

18

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-09

À la veille du 15 août, période emblématique de l’été aveyronnais, le Château de Belcastel accueillera la première édition des Soirées Musicales du Château.

Pendant une semaine, l’esplanade du Château, face aux douves, deviendra un écrin musical accueillant 5 concerts mêlant musique classique, brésilienne et chansons françaises dans un format intimiste regroupant 80 à 150 spectateurs par soirées.

Les Soirées Musicales du Château ont pour ambition de faire dialoguer patrimoine et création vivante, dans un esprit d’exigence artistique et d’accessibilité.

9 août et 10 août 2026 : Acis et Galatea de Händel par la Compagnie l’Engrenage. Coorganisé avec le festival Les Musicales de l’Ouest-Aveyron.

Entrée adulte : 18 euros

Entrée enfant moins de 12 ans: 12 euros

11 août 2026 : Anachronic Tribu chante Les Enfants Terribles.

Entrée : 18 euros

12 août 2026 : Zoé Fottorino et Rayan Chaya chantent les grands classiques de la chanson française.

Entrée : 18 euros

13 août 2026 : Sandra Godoy et son groupe vous emmènent dans les classiques et inédits de la musique brésilienne.

Entrée : 18 euros

Réservations:

https://www.chateaubelcastel.com/boutique-shop/vnement-event 18 .

Château de Belcastel Belcastel 12390 Aveyron Occitanie

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English :

%C0 On the eve of August 15, a highlight of the Aveyron summer, the Château de Belcastel will host the first edition of the Château’s Musical Evenings.

L’événement Les Soirées Musicales du Château de Belcastel Belcastel a été mis à jour le 2026-07-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)