Visite du château de Belcastel, Château de Belcastel, Belcastel

Informations pratiques

Visite du château de Belcastel 19 et 20 septembre Château de Belcastel Aveyron

Tarif unique : 6€ par personne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Château de Belcastel : « Ils vous attendent… »

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, le château de Belcastel vous invite à découvrir l’exposition « Ce que le temps n’efface pas », réalisée par l’artiste peintre contemporain Emmanuel Flipo.

Plongez également au cœur du Moyen Âge grâce aux scénographies immersives qui reconstituent la vie quotidienne d’autrefois, et partez à la rencontre du fascinant bestiaire médiéval.

Visites libres en continu de 10h à 19h.

Tarif unique : 6 €.

Château de Belcastel Le Colombier, 12390 Belcastel Belcastel 12390 Aveyron Occitanie 05 65 64 42 16 http://www.chateaubelcastel.com Cette forteresse médiévale, datant des Xe et XIe siècles, a été restaurée au début des années 1970 par le célèbre architecte Fernand Pouillon.

Les expositions permanentes de cette forteresse mettent en valeur des pièces d’une grande valeur historique, telles que des armures originales des XVe et XVIe siècles, des armes médiévales, ainsi que des représentations de chevaux et de chevaliers templiers.

Château de Belcastel : « ILS vous attendent… »

©ChâteaudeBelcastel