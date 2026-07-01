Démonstration d’artisanat d’art, Village de Belcastel, Belcastel
samedi 19 septembre 2026 · Village de Belcastel · Belcastel
Informations pratiques
Démonstration d’artisanat d’art 19 et 20 septembre Village de Belcastel Aveyron
Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Démonstrations d’artisanat d’art – M’Art’In Boutik à Belcastel
Dans la Maison du Patrimoine de Belcastel (en face du Vieux Pont), l’association M’Art’In, qui réunit 22 artisans et créateurs du Sud-Ouest, vous invite à découvrir un éventail de créations uniques : bijoux, céramiques, sculptures, couture, cosmétiques, tableaux, miroirs, coussins zen, marqueterie, objets en bois, nichoirs…
Les artisans, présents sur place, partagent leur savoir-faire et font vivre leur artisanat local à travers pièces uniques et petites séries.
️ Démonstrations
Alexia DEBLADIS animera un atelier d’initiation à la marqueterie de paille « Décorez votre marque-page Souvenir de Belcastel » – participation 10€ par personne.
Village de Belcastel 12390 Belcastel Belcastel 12390 Aveyron Occitanie 05 65 64 46 11 http://www.mairie-belcastel.fr Situé au cœur de la vallée de l’Aveyron, le charmant village médiéval de Belcastel épouse les méandres de la rivière. Doté d’un patrimoine exceptionnel, il est inscrit parmi les prestigieux « Plus Beaux Villages de France ».
Démonstrations d’artisanat d’art – M’Art’In Boutik à Belcastel
© M’art’In Boutik
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