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AGENDA · Belcastel

Démonstration d’artisanat d’art, Village de Belcastel, Belcastel

samedi 19 septembre 2026 · Village de Belcastel · Belcastel

Démonstration d’artisanat d’art, Village de Belcastel, Belcastel

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Village de Belcastel
Adresse
12390 Belcastel
Ville
12390 Belcastel
Département
Aveyron
Tarif
Sans réservation.

Démonstration d’artisanat d’art 19 et 20 septembre Village de Belcastel Aveyron

Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Démonstrations d’artisanat d’art – M’Art’In Boutik à Belcastel

Dans la Maison du Patrimoine de Belcastel (en face du Vieux Pont), l’association M’Art’In, qui réunit 22 artisans et créateurs du Sud-Ouest, vous invite à découvrir un éventail de créations uniques : bijoux, céramiques, sculptures, couture, cosmétiques, tableaux, miroirs, coussins zen, marqueterie, objets en bois, nichoirs…

Les artisans, présents sur place, partagent leur savoir-faire et font vivre leur artisanat local à travers pièces uniques et petites séries.

️ Démonstrations

Alexia DEBLADIS animera un atelier d’initiation à la marqueterie de paille « Décorez votre marque-page Souvenir de Belcastel » – participation 10€ par personne.

Village de Belcastel 12390 Belcastel Belcastel 12390 Aveyron Occitanie 05 65 64 46 11 http://www.mairie-belcastel.fr Situé au cœur de la vallée de l’Aveyron, le charmant village médiéval de Belcastel épouse les méandres de la rivière. Doté d’un patrimoine exceptionnel, il est inscrit parmi les prestigieux « Plus Beaux Villages de France ».
Démonstrations d’artisanat d’art – M’Art’In Boutik à Belcastel

© M’art’In Boutik

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