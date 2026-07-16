Exposition « Fernand Pouillon et le château de Belcastel », Village de Belcastel, Belcastel
samedi 19 septembre 2026 · Village de Belcastel · Belcastel
Informations pratiques
Exposition « Fernand Pouillon et le château de Belcastel » 19 et 20 septembre Village de Belcastel Aveyron
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T07:30:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T07:30:00+02:00 – 2026-09-20T23:00:00+02:00
Plongez dans le Belcastel de 1974 à travers une sélection de photographies montrant le village avant sa renaissance.
À son arrivée, Fernand Pouillon découvre un site en ruines et entreprend la restauration de ce patrimoine exceptionnel. Grâce à ce travail de longue haleine, Belcastel retrouve son éclat et devient l’un des Plus Beaux Villages de France.
Village de Belcastel 12390 Belcastel Belcastel 12390 Aveyron Occitanie 05 65 64 46 11 http://www.mairie-belcastel.fr Situé au cœur de la vallée de l’Aveyron, le charmant village médiéval de Belcastel épouse les méandres de la rivière. Doté d’un patrimoine exceptionnel, il est inscrit parmi les prestigieux « Plus Beaux Villages de France ».
Plongez dans le Belcastel de 1974 à travers une sélection de photographies montrant le village avant sa renaissance.
©Agnès Boyer
À voir aussi à Belcastel (Aveyron)
- Fête votive de Belcastel Belcastel 18 juillet 2026
- Festival de théâtre professionnel Belcastel en Scène 7ème édition Belcastel 29 juillet 2026
- Les Soirées Musicales du Château de Belcastel Belcastel 9 août 2026
- LES SOIRÉES MUSICALES DU CHÂTEAU Belcastel 9 août 2026
- Exposition de Cathy Cavalier Maison des associations Belcastel 15 août 2026