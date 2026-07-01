Participez à un jeu de piste dans le village ! L’occasion parfaite de découvrir en famille un patrimoine médiéval d’une richesse rare, Village de Belcastel, Belcastel

Informations pratiques

Participez à un jeu de piste dans le village ! L’occasion parfaite de découvrir en famille un patrimoine médiéval d’une richesse rare 19 et 20 septembre Village de Belcastel Aveyron

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Partez à la découverte de Belcastel de manière divertissante grâce à un jeu de piste spécialement conçu pour les enfants de 6 à 12 ans !

Ce parcours ludique vous permettra d’explorer les ruelles pavées, l’église, le four à pain et de plonger dans l’histoire du château.

Profitez d’une expérience familiale inoubliable en participant au jeu de piste intitulé « Alzias et le trésor de Belcastel », disponible gratuitement à l’office de tourisme de Belcastel.

Village de Belcastel 12390 Belcastel Belcastel 12390 Aveyron Occitanie 05 65 64 46 11 http://www.mairie-belcastel.fr Situé au cœur de la vallée de l’Aveyron, le charmant village médiéval de Belcastel épouse les méandres de la rivière. Doté d’un patrimoine exceptionnel, il est inscrit parmi les prestigieux « Plus Beaux Villages de France ».

Partez à la découverte de Belcastel de manière divertissante grâce à un jeu de piste spécialement conçu pour les enfants de 6 à 12 ans.

© Office de tourisme du Pays Rignacois