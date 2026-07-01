Visite audioguidée de l’un des « Plus Beaux Villages de France », Village de Belcastel, Belcastel
samedi 19 septembre 2026 · Village de Belcastel · Belcastel
Informations pratiques
Visite audioguidée de l’un des « Plus Beaux Villages de France » 19 et 20 septembre Village de Belcastel Aveyron
Location à 1€. Sans réservation. Possibilité d’adaptation pour le public à déficience visuelle.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Visite audioguidée de Belcastel
Partez à la découverte de Belcastel, l’un des Plus Beaux Villages de France, grâce à une visite audioguidée pour une exploration autonome et immersive.
Audioguide à retirer à l’Office de tourisme de Belcastel.
Village de Belcastel 12390 Belcastel Belcastel 12390 Aveyron Occitanie 05 65 64 46 11 http://www.mairie-belcastel.fr Situé au cœur de la vallée de l’Aveyron, le charmant village médiéval de Belcastel épouse les méandres de la rivière. Doté d’un patrimoine exceptionnel, il est inscrit parmi les prestigieux « Plus Beaux Villages de France ».
Partez à la découverte de Belcastel grâce à cette visite audioguidée (à retirer à l’office de tourisme de Belcastel) !
©Office de tourisme de Belcastel
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