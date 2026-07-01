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Visite audioguidée de l’un des « Plus Beaux Villages de France », Village de Belcastel, Belcastel

samedi 19 septembre 2026 · Village de Belcastel · Belcastel

Visite audioguidée de l’un des « Plus Beaux Villages de France », Village de Belcastel, Belcastel

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Village de Belcastel
Adresse
12390 Belcastel
Ville
12390 Belcastel
Département
Aveyron
Tarif
Location à 1€. Sans réservation. Possibilité d'adaptation pour le public à déficience visuelle.

Visite audioguidée de l’un des « Plus Beaux Villages de France » 19 et 20 septembre Village de Belcastel Aveyron

Location à 1€. Sans réservation. Possibilité d’adaptation pour le public à déficience visuelle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Visite audioguidée de Belcastel

Partez à la découverte de Belcastel, l’un des Plus Beaux Villages de France, grâce à une visite audioguidée pour une exploration autonome et immersive.

Audioguide à retirer à l’Office de tourisme de Belcastel.

Village de Belcastel 12390 Belcastel Belcastel 12390 Aveyron Occitanie 05 65 64 46 11 http://www.mairie-belcastel.fr Situé au cœur de la vallée de l’Aveyron, le charmant village médiéval de Belcastel épouse les méandres de la rivière. Doté d’un patrimoine exceptionnel, il est inscrit parmi les prestigieux « Plus Beaux Villages de France ».
Partez à la découverte de Belcastel grâce à cette visite audioguidée (à retirer à l’office de tourisme de Belcastel) !

©Office de tourisme de Belcastel

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