Informations pratiques

Belcastel

MASTERCLASS exceptionnelle de l’exposition en compagnie de l’artiste et du propriétaire du Château de Belcastel

Château de Belcastel Belcastel Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Un moment privilégié et convivial au cours duquel Emmanuel FLIPO présente ses œuvres et les coulisses de l’exposition. Cet évènement sera précédé d’une visite guidée du Château en compagnie d’Éric Girard, propriétaire du Château, et suivie d’un rafraîchissement et d’une collation gourmande.

Durée : 2h00, de 18 h à 20 h

Maximum 20 personnes.

Tarif : 25.00 €

Sur réservation au +33 (0)5 65 64 42 16 ou contact@chateaubelcastel.com .

Château de Belcastel Belcastel 12390 Aveyron Occitanie +33 5 65 43 17 06 laura@chateaubelcastel.com

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English :

L’événement MASTERCLASS exceptionnelle de l’exposition en compagnie de l’artiste et du propriétaire du Château de Belcastel Belcastel a été mis à jour le 2026-07-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)