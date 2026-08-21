Les Sorcières à la De Castro, Musée d’art et d’histoire – La Source, Saint-Lô

Informations pratiques

Les Sorcières à la De Castro 20 et 27 octobre Musée d’art et d’histoire – La Source Manche

Sur réservation; 2€ par enfant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-20T15:00:00+02:00 – 2026-10-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-10-27T15:00:00+01:00 – 2026-10-27T16:30:00+01:00

Sur réservation; 2€ par enfant

Musée d’art et d’histoire – La Source 50000 Saint-Lô Place du Champs de Mars Saint-Lô 50000 Manche Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0233755255 »}, {« type »: « email », « value »: « musee@saint-lo.fr »}]

Cet automne, les sorcières du musée perdent la tête et se réinventent ! Viens réaliser ta plus belle sorcière à la manière de Sergio de Castro !

Musées de Saint-Lô