LES SORTIES NATURE LE VALLON DE LALDONÈS ET VIA AGRIPPA Sainte-Eulalie
LES SORTIES NATURE LE VALLON DE LALDONÈS ET VIA AGRIPPA Sainte-Eulalie jeudi 23 juillet 2026.
Sainte-Eulalie
LES SORTIES NATURE LE VALLON DE LALDONÈS ET VIA AGRIPPA
Sainte-Eulalie Lozère
Tarif : 17 – 17 – 17 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 19:00:00
fin : 2026-07-23 23:00:00
Date(s) :
2026-07-23
Au crépuscule, lorsque le jour baisse doucement et que les températures rafraîchissent, profitez d’une agréable balade gourmande … Au menu , la découverte des magnifiques paysages de la Haute-Lozère au soleil couchant agrémentée d’une dégustation de produits préparés par des traiteurs locaux. Grégory, votre guide, vous apprendra à lire les paysages pour mieux les comprendre et les admirer !
Au crépuscule, lorsque le jour baisse doucement et que les températures rafraîchissent, profitez d’une agréable balade gourmande … Au menu , la découverte des magnifiques paysages de la Haute-Lozère au soleil couchant agrémentée d’une dégustation de produits préparés par des traiteurs locaux. Grégory, votre guide, vous apprendra à lire les paysages pour mieux les comprendre et les admirer !
Durée 3h30. 11.9 km. D+: 280m
Inscription obligatoire dans l’un de nos trois bureaux d’information touristique. .
Sainte-Eulalie 48120 Lozère Occitanie +33 4 66 31 03 67 tourisme@margeride-en-gevaudan.com
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English :
At dusk, when daylight is slowly fading and temperatures are cooling, why not enjoy a gourmet walk? On the menu , discover the magnificent landscapes of Haute-Lozère at sunset, accompanied by a tasting of products prepared by local caterers. Grégory, your guide, will teach you how to read the landscapes to better understand and admire them!
L’événement LES SORTIES NATURE LE VALLON DE LALDONÈS ET VIA AGRIPPA Sainte-Eulalie a été mis à jour le 2026-06-06 par 48-OT Margeride en Gévaudan
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