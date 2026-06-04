SORTIE NATURE HISTOIRES DE PLANTES Sainte-Eulalie
SORTIE NATURE HISTOIRES DE PLANTES Sainte-Eulalie jeudi 16 juillet 2026.
Sainte-Eulalie
SORTIE NATURE HISTOIRES DE PLANTES
Sainte-Eulalie Lozère
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Avec Karine Gilles, herboriste, de Loz’Herbes, flânez à la rencontre des plantes sauvages de nos sentiers.
Les sens en éveil, vous allez regarder, sentir, toucher et parfois goûter. Karine vous racontera les usages traditionnels médicinales, culinaires, cosmétiques, magiques des plantes.
Inscription obligatoire dans l’un de nos trois bureaux d’information touristique.
Avec Karine Gilles, herboriste, de Loz’Herbes, flânez à la rencontre des plantes sauvages de nos sentiers.
Les sens en éveil, vous allez regarder, sentir, toucher et parfois goûter. Karine vous racontera les usages traditionnels médicinales, culinaires, cosmétiques, magiques des plantes et les liens anciens qui unissent les gens d’ici et les plantes de la Margeride.
Inscription obligatoire dans l’un de nos trois bureaux d’information touristique. .
Sainte-Eulalie 48120 Lozère Occitanie +33 4 66 31 57 01
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English :
With Karine Gilles, herbalist, from Loz’Herbes, stroll along the wild plants of our trails.
With your senses alert, you’ll look, smell, touch and sometimes taste. Karine will tell you all about the traditional medicinal, culinary, cosmetic and magical uses of plants.
Registration required at one of our three tourist information offices.
L’événement SORTIE NATURE HISTOIRES DE PLANTES Sainte-Eulalie a été mis à jour le 2026-06-04 par 48-OT Margeride en Gévaudan
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