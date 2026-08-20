Informations pratiques

Sainte-Eulalie

LES SORTIES NATURE SURPRENANTS CHAMPIGNONS

Sainte-Eulalie Lozère

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 14:30:00

fin : 2026-09-16 17:00:00

Date(s) :

2026-09-16 2026-09-23 2026-09-30

Qu’est ce qu’ un champignon ? Comment se développe-t-il ? Quelles sont ses vies ? Ses toxicités…? Hummm… ses cuisines…? Partez à la découverte de ce monde magique !

Qu’est ce qu’ un champignon ? Comment se développe-t-il ? Quelles sont ses vies ? Ses toxicités…? Hummm… ses cuisines…? Partez à la découverte de ce monde magique !

Inscription obligatoire dans l’un de nos trois bureaux d’information touristique. .

Sainte-Eulalie 48120 Lozère Occitanie +33 4 66 31 57 01 tourisme@margeride-en-gevaudan.com

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English :

What is a mushroom? How does it develop? What are its lives ? Its toxicities…? Hummm… its cuisines…? Discover this magical world !

L’événement LES SORTIES NATURE SURPRENANTS CHAMPIGNONS Sainte-Eulalie a été mis à jour le 2026-08-20 par 48-OT Margeride en Gévaudan