LES SORTIES NATURE SURPRENANTS CHAMPIGNONS Sainte-Eulalie
mercredi 16 septembre 2026 · Sainte-Eulalie
Informations pratiques
Sainte-Eulalie
LES SORTIES NATURE SURPRENANTS CHAMPIGNONS
Sainte-Eulalie Lozère
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 14:30:00
fin : 2026-09-16 17:00:00
Date(s) :
2026-09-16 2026-09-23 2026-09-30
Qu’est ce qu’ un champignon ? Comment se développe-t-il ? Quelles sont ses vies ? Ses toxicités…? Hummm… ses cuisines…? Partez à la découverte de ce monde magique !
Qu’est ce qu’ un champignon ? Comment se développe-t-il ? Quelles sont ses vies ? Ses toxicités…? Hummm… ses cuisines…? Partez à la découverte de ce monde magique !
Inscription obligatoire dans l’un de nos trois bureaux d’information touristique. .
Sainte-Eulalie 48120 Lozère Occitanie +33 4 66 31 57 01 tourisme@margeride-en-gevaudan.com
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English :
What is a mushroom? How does it develop? What are its lives ? Its toxicities…? Hummm… its cuisines…? Discover this magical world !
L’événement LES SORTIES NATURE SURPRENANTS CHAMPIGNONS Sainte-Eulalie a été mis à jour le 2026-08-20 par 48-OT Margeride en Gévaudan
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