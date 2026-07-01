Les Stages de Théâtre d’été de la Troupe de la Dame Blanche à Bon-Encontre ! Bon-Encontre
mardi 28 juillet 2026 · Bon-Encontre
Informations pratiques
Bon-Encontre
Les Stages de Théâtre d’été de la Troupe de la Dame Blanche à Bon-Encontre !
Route de Paradou Bon-Encontre Lot-et-Garonne
Tarif : 110 – 110 – 110 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 10:00:00
fin : 2026-07-31 17:00:00
Date(s) :
2026-07-28
Stage théâtre d’été (4 jours) avec la troupe de la Dame Blanche diction, voix, improvisation, jeux scéniques et création d’un mini-spectacle présenté au public le vendredi au Centre Culturel de Delbès (Bon-Encontre). Goûter fourni chaque jour.
Inscription et renseignements 05 53 96 97 99
Ils ont du talent, des idées, de l’humour et l’envie de créer et de jouer ?
Rejoignez en juillet, l’équipe de la Dame Blanche
pour 4 jours de formation, de création, de cohésion loin des réseaux sociaux et dans une bonne humeur communicative !
Le matin de 10h à 12h
Exercices de diction, travail sur la voix, improvisations,
jeux scéniques, ludiques et humoristiques !
L’après-midi de 14h à 17h
Mise en application de la formation du matin dans le but de créer un mini-spectacle qui sera joué sur scène, en public, le vendredi en fin de journée.
6-12 ans 7-10 juillet ou 21-24 juillet, 10h-17h.
13-17 ans 28-31 juillet, 10h-17h.
(Seul le repas du vendredi midi peut être pris sur place. Goûter fourni tous les jours par la troupe.)
Inscription et renseignements 05 53 96 97 99 .
Route de Paradou Bon-Encontre 47240 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 96 97 99
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English : Les Stages de Théâtre d’été de la Troupe de la Dame Blanche à Bon-Encontre !
Summer theater course (4 days) with the Dame Blanche troupe: diction, voice, improvisation, stage games and creation of a mini-show presented to the public on Friday at the Centre Culturel de Delbès (Bon-Encontre). Snacks provided daily.
Registration and information: 05 53 96 97 99
L’événement Les Stages de Théâtre d’été de la Troupe de la Dame Blanche à Bon-Encontre ! Bon-Encontre a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Destination Agen
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