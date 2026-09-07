Les Sulpiciens dans le monde d’aujourd’hui, Maison Saint-Sulpice, Paris

Informations pratiques

Les Sulpiciens dans le monde d’aujourd’hui Samedi 19 septembre, 17h00 Maison Saint-Sulpice Paris

Limité à 40 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

La visite de la Maison de la rue du Regard donne une certaine idée de l’histoire des Prêtres de Saint-Sulpice. Mais que deviennent-ils aujourd’hui ? Combien sont-ils désormais? (Réponse : 200 en incluant 20 candidats, tous déjà prêtres) Que font-ils? Dans quels pays?

Le Père Tryphon Bonga est particulièrement bien placé pour répondre à cette question. Il est le supérieur de la « Province de France », c’est-à dire des prêtres sulpiciens et de leur mission en France et dans les pays qui lui sont directement rattachés : Vietnam, RDC, Congo Brazzaville, Cameroun, Bénin et Togo. Voici en quels termes, il présente lui-même sa conférence :

Qui sommes-nous ? Où sommes-nous et que faisons-nous ?

Notre exposé consistera à présenter l’identité et le charisme de la Compagnie des prêtres de Saint-Sulpice, depuis notre fondateur Jean-Jacques Olier, la manière dont ce charisme se perpétue dans nos différentes missions à travers le monde et répond aux besoins de l’église, bien au-delà des sites traditionnels (France, Canada et Etats-Unis).

Maison Saint-Sulpice 6 rue du Regard 75006 Paris Paris 75006 Quartier Notre-Dame-des-Champs Paris Île-de-France 01 42 22 38 45 https://www.saintsulpicefrance.fr/ Métro Saint-Placide ou Sèvres-Babylone

Conférence « Les Sulpiciens dans le monde d’aujourd’hui »

© Jean-Loup Lacroix