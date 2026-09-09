Les survivants du Che | Rencontre avec le réalisateur, Cinémas Le Méjan Actes Sud, Arles

Informations pratiques

Les survivants du Che | Rencontre avec le réalisateur Jeudi 17 septembre, 20h30 Cinémas Le Méjan Actes Sud Bouches-du-Rhône

Tarifs habituels du cinéma

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-17T20:30:00+02:00 – 2026-09-17T22:30:00+02:00

Fin : 2026-09-17T20:30:00+02:00 – 2026-09-17T22:30:00+02:00

Synopsis :

Depuis la victoire de la Révolution cubaine en 1959, trois guérilleros ont juré allégeance à Che Guevara et le suivent dans son combat pour exporter la révolution. En 1967, après leur ultime combat en Bolivie et l’exécution de leur leader, ces hommes de l’ombre vont réussir une incroyable échappée de 2.400 km en cinq mois. Pourchassés par plus de quatre mille soldats de l’armée bolivienne, ils parviendront finalement à rejoindre le Chili. À travers leurs témoignages inédits, Les Survivants du Che nous plonge au coeur de cette chasse à l’homme, où se croisent destins personnels et enjeux de la Guerre Froide.

Réalisation : Christophe Dimitri Réveille

Documentaire

Cinémas Le Méjan Actes Sud 23, place Nina Berberova, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 99 53 52 http://www.cinemas-actes-sud.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0490995352 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.cinemas-actes-sud.fr/ »}]

Rencontre avec le réalisateur Christophe Dimitri Réveille. En partenariat avec Les Écrans du Sud, film reprogrammé dans nos salles à partir du 30/09. arles Cinémas le Méjan