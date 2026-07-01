LES TALENS LYRIQUES : Peindre la nature : du chaos à l’harmonie, La Seine Musicale, Ile Seguin, 92100 Boulogne-Billancourt, Boulogne-Billancourt

Informations pratiques

LES TALENS LYRIQUES : Peindre la nature : du chaos à l’harmonie Dimanche 28 février 2027, 16h00 La Seine Musicale, Ile Seguin, 92100 Boulogne-Billancourt Hauts-de-Seine

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-28T16:00:00+01:00 – 2027-02-28T17:00:00+01:00

Fin : 2027-02-28T16:00:00+01:00 – 2027-02-28T17:00:00+01:00

PROGRAMME :

JEAN-FÉRY REBEL (1666-1747)

Les Élémens (1737) – extraits

JEAN-PHILIPPE RAMEAU (1683-1764)

Les Indes galantes, « Ballet des Fleurs » (1735) – extraits

ANTONIO VIVALDI (1678-1741)

Le Quattro Stagioni, op.8 (1723)

DISTRIBUTION :

GRÉGOIRE PONT, illustration et animation en direct

GILONE GAUBERT, violon solo

LES TALENS LYRIQUES

CHRISTOPHE ROUSSET, clavecin et direction

« Les Élémens de Rebel, le « Ballet des fleurs » des Indes galantes de Rameau et Les Quatre Saisons de Vivaldi sont des oeuvres qui m’ont toujours touché par leur volonté de représenter par la musique pure, sans le secours des paroles, des éléments issus de la Nature. Le sonore et le visuel s’y entremêlent avec une dimension presque cinématographique, alors même qu’elles sont le fruit de compositeurs issus de nations rivales en musique à l’époque baroque : la France et l’Italie. Elles déploient un imaginaire très descriptif, à la fois très naïf mais sous-tendu par une grande habileté, une réelle maîtrise de composition. Ce n’est pas un hasard si Les Quatre Saisons sont l’une des oeuvres les plus célèbres de Vivaldi : elles sont à la fois très accessibles à l’auditeur et immensément savantes quand on les observe dans le détail ! C’est cette dimension paysagiste, parfois très pastorale, dont s’empare Grégoire Pont dans son dessin en direct. Autant d’univers visuels et sonores qui se dévoilent sous nos yeux et nos oreilles, de cartes postales en perpétuelle évolution et de voyages menés à la pointe de l’archet et du crayon… »

– Christophe Rousset

LES TALENS LYRIQUES sont conventionnés par la DRAC Ile-de-France sur la période 2026-2027-2028

La Seine Musicale, Ile Seguin, 92100 Boulogne-Billancourt Ile Seguin Boulogne-Billancourt 92100 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.laseinemusicale.com/spectacles-concerts/les-quatre-saisons-vivaldi-spectacle-illustre/ »}]

Accompagnés par l’illustrateur Grégoire Pont, Les Talens Lyriques transforment les chefs-d’œuvre de Vivaldi, Rameau et Jean-Féry Rebel en une expérience visuelle et sonore pour toute la famille. concert dessiné vivaldi