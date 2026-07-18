Les Tambours du Bronx et Dropdead Chaos Espace Théodore Gouvy (dit Le Gouvy) Freyming-Merlebach

Informations pratiques

Freyming-Merlebach

Les Tambours du Bronx et Dropdead Chaos

Espace Théodore Gouvy (dit Le Gouvy) 1 Place des Alliés Freyming-Merlebach Moselle

Tarif : – – EUR

25

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-12-04 20:00:00

fin : 2026-12-04 23:00:00

Date(s) :

2026-12-04

Première partie DROPDEAD CHAOS est un groupe de metal alternatif né pendant le confinement de mars 2020, composé de Boris le Gal (SUN ), Pierre Jacou (Black Bomb A), Renato Di Folco (Les Tambours du Bronx), Nils Courbaron (Sirenia, Bloodorn), Baptiste Ory (Smash Hit Combo) et Raf Pener (ex-T.A.N.K).

Les Tambours du Bronx se forment en 1987, dans les forges ouvrières de Varennes-Vauzelles. Depuis, leur démarche est celle d’une transgression rythmique constante, où la matière brute le métal, les bidons, les mailloches devient instrument de vie, de colère, de danse, de révolution intérieure.

En presque quatre décennies, le groupe a fait résonner ses bidons aux quatre coins du monde, de l’Europe aux Amériques, de l’Afrique à l’Asie, et partagé la scène avec des géants comme Metallica, Sepultura, Page & Plant ou encore Johnny Hallyday. Chaque collaboration, chaque rencontre a nourri leur métamorphose musicale.

Le spectacle Metal, plus dense, plus tranchant, où guitares, basse, batterie et chant se greffent à l’ossature rythmique. Une incarnation du métal industriel, augmentée et sauvage.

Les Tambours du Bronx ne donnent pas seulement un concert ils offrent une expérience physique, viscérale, une communion où la musique se vit autant qu’elle s’écoute.

Concert debout Placement libre debout.Tout public

25 .

Espace Théodore Gouvy (dit Le Gouvy) 1 Place des Alliés Freyming-Merlebach 57800 Moselle Grand Est +33 3 87 00 77 57

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English :

Opening Act: DROPDEAD CHAOS is an alternative metal band formed during the March 2020 lockdown, consisting of Boris le Gal (SUN), Pierre Jacou (Black Bomb A), Renato Di Folco (Les Tambours du Bronx), Nils Courbaron (Sirenia, Bloodorn), Baptiste Ory (Smash Hit Combo), and Raf Pener (formerly of T.A.N.K).

Les Tambours du Bronx formed in 1987 in the workers’ foundries of Varennes-Vauzelles. Since then, their approach has been one of constant rhythmic transgression, where raw materials—metal, cans, mallets—becomes an instrument of life, anger, dance, and inner revolution.

Over nearly four decades, the band has made their oil drums resonate across the globe, from Europe to the Americas, from Africa to Asia, and has shared the stage with giants such as Metallica, Sepultura, Page & Plant, and even Johnny Hallyday. Every collaboration, every encounter has fueled their musical transformation.

The “Metal” show is denser and more cutting-edge, where guitars, bass, drums, and vocals are woven into the rhythmic backbone. An embodiment of industrial metal—amplified and wild.

Les Tambours du Bronx don’t just put on a concert: they offer a physical, visceral experience—a communion where music is lived as much as it is heard.

Standing concert—unreserved standing room.

L’événement Les Tambours du Bronx et Dropdead Chaos Freyming-Merlebach a été mis à jour le 2026-07-18 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH