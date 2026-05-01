Sète

LES TEMPS FORTS M28 LA FABRIQUE DES FUTURS

1469 quai des Moulins Sète Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-29

Une invitation à partager des expériences artistiques et à inventer de nouveaux récits entre acteurs publics, institutions, artistes, habitants et habitantes, au cœur d’un espace patrimonial en transition, dans une démarche d’expérimentation et de création artistique.Vendredi 29 mai Tout public18h30 20h OuvertureRDV M28 #3 #Architecture utopique et visionnaire Aurélien Vernant20h 21h30 Sorties de résidence Futurs en chantier Adriana Lara, Red Social, De l’écrit à l’écran Lucia Catalini, Memoria di Agata et Aureliana Bontempo, I leave my self at the door every day, dans le cadre du programme Luz.Jusqu’à 1h Temps festif Performance et concertSamedi 30 mai9h30 12h30 Temps de rencontre et d’échange Public professionnel Acteurs culturels et porteurs de projets16h Spectacle, autour d’un goûter Le Petit Bal qui Boum, Cie Marie-Louise Bouillonne Public familial, à partir de 2 ansÉvénement gratuit Parking gratuit Racks à vélos Accessible PMR .

1469 quai des Moulins Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 67 13 64 43 contact@montpellier2028.eu

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L’événement LES TEMPS FORTS M28 LA FABRIQUE DES FUTURS Sète a été mis à jour le 2026-05-22 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE