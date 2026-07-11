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Les Terrasses de l’été – Accoord la Manu Centre Socioculturel Accoord Manu Nantes
mercredi 26 août 2026 · Centre Socioculturel Accoord Manu · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-08-26 15:00 – 18:00
Gratuit : oui Tout public
Rendez-vous à La Manu le 26 août pour un temps fort festif organisé par le centre socioculturel. Venez profiter d’un moment convivial rythmé par un spectacle, des animations, une exposition photos et un bar à jus.Une belle occasion de se retrouver, de partager un moment ensemble et de profiter pleinement de l’été au cœur du quartier !
Centre Socioculturel Accoord Manu Nantes 44000
02 40 37 07 87 https://www.accoord.fr/lieux/centre-socioculturel-manu/
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