Les Terrasses de l’été – Accoord la Manu Centre Socioculturel Accoord Manu Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-26 15:00 – 18:00

Gratuit : oui Tout public

Rendez-vous à La Manu le 26 août pour un temps fort festif organisé par le centre socioculturel. Venez profiter d’un moment convivial rythmé par un spectacle, des animations, une exposition photos et un bar à jus.Une belle occasion de se retrouver, de partager un moment ensemble et de profiter pleinement de l’été au cœur du quartier !

Centre Socioculturel Accoord Manu Nantes 44000

02 40 37 07 87 https://www.accoord.fr/lieux/centre-socioculturel-manu/



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