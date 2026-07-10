Les Terrasses de l’été – Accoord Malakoff Square Bergson Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-22 15:00 – 18:00

Gratuit : oui Tout public

Le 22 juillet, rendez-vous place Bergson pour une soirée festive organisée par l’ACCOORD. Venez profiter d’un moment convivial rythmé par des animations, un concert et un spectacle.Une belle occasion de se retrouver, de s’amuser et de profiter de l’été au cœur du quartier !

Square Bergson Nantes 44000

02 40 47 70 53 https://www.accoord.fr/lieux/centre-socioculturel-de-malakoff/



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