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Les Terrasses de l’été – Accoord Malakoff Square Bergson Nantes
mercredi 22 juillet 2026 · Square Bergson · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-22 15:00 – 18:00
Gratuit : oui Tout public
Le 22 juillet, rendez-vous place Bergson pour une soirée festive organisée par l’ACCOORD. Venez profiter d’un moment convivial rythmé par des animations, un concert et un spectacle.Une belle occasion de se retrouver, de s’amuser et de profiter de l’été au cœur du quartier !
Square Bergson Nantes 44000
02 40 47 70 53 https://www.accoord.fr/lieux/centre-socioculturel-de-malakoff/
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