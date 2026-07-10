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Les Terrasses de l’été – Accoord Malakoff Square Bergson Nantes

mercredi 22 juillet 2026 · Square Bergson · Nantes

Les Terrasses de l’été – Accoord Malakoff Square Bergson Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
15:00
Lieu
Square Bergson
Adresse
8 rue de Madrid 44000 Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-22 15:00 – 18:00
Gratuit : oui  Tout public 

Le 22 juillet, rendez-vous place Bergson pour une soirée festive organisée par l’ACCOORD. Venez profiter d’un moment convivial rythmé par des animations, un concert et un spectacle.Une belle occasion de se retrouver, de s’amuser et de profiter de l’été au cœur du quartier !

Square Bergson Nantes 44000
02 40 47 70 53 https://www.accoord.fr/lieux/centre-socioculturel-de-malakoff/


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