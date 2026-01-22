Les terrasses du jeudi

Rouen Seine-Maritime

Début : 2026-07-02 18:00:00

fin : 2026-07-16 22:30:00

2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23

Ce rendez-vous estival incontournable transforme les places emblématiques de Rouen en scènes festives tous les jeudis de juillet, avec une programmation éclectique allant des musiques actuelles au pop-rock et à l’électronique.

Fidèle à sa tradition, cet événement invite le public, à découvrir une trentaine d’artistes locaux, régionaux et parfois même internationaux, tout en mettant à l’honneur quelques artistes emblématiques qui ont marqué le paysage musical rouennais. Le concept est simple siroter un verre en terrasse tout en profitant de concerts live. .

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 08 32 40

