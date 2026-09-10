LES TERRITOIRES DE L’INTIME de Rabia / ÉDITIONS N&B, La Cave Poésie René-Gouzenne, Toulouse

Informations pratiques

LES TERRITOIRES DE L’INTIME de Rabia / ÉDITIONS N&B Samedi 19 septembre, 15h30 La Cave Poésie René-Gouzenne Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

➜ Lecture musicale par l’autrice accompagnée de Serge Barkats (voix) et Yves Gori (saz)

L’intime, c’est être avec soi. Quand on a été déraciné·e, isolé·e, abusé·e, comment tisser et retisser le lien avec soi, avec l’autre ? Cette question est portée par les personnages « invisibles » sortis des livres de l’autrice, Rabia. Vous serez guidé·es par un vieux chibani ou un vagabond poète, par les gens de l’ailleurs ou par cette femme qui ose parler au nom de toutes les autres. Il y a aussi cet enfant de papier, tout petit, qui prend pourtant tout l’espace, par la force de ses mots. Découvrez la prose poétique de Rabia.

La Cave Poésie René-Gouzenne 71 rue du Taur Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 61 23 62 00 https://www.cave-poesie.com/ https://www.facebook.com/Cavepoesie/?locale=fr_FR Théâtre et lieu des littératures en scène depuis 1967 à Toulouse La Cave Po’ est située dans le quartier historique entre la place du Capitole et la basilique Saint-Sernin.

En métro : ligne A, arrêt Capitole ou ligne B, arrêt Jeanne-d’Arc.

En voiture : parkings du Capitole, Victor-Hugo, Jeanne-D’Arc ou Arnaud Bernard (payants).

À vélo : plusieurs stations VélÔToulouse à proximité.

Pour les personnes à mobilité réduite :

La Cave Po’ possède deux salles de spectacles. Le Foyer au rez-de chaussée et les toilettes sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. La Cave en sous-sol n’est accessible que par un escalier.

➜ Lecture musicale par l’autrice accompagnée de Serge Barkats (voix) et Yves Gori (saz)

© Ph Sabadie