Les thermes romains Maison du Pilier-Rouge Le Mans

Les thermes romains

Maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue Le Mans Sarthe

Tarif : 2 – 2 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 15:00:00

fin : 2026-03-14 15:45:00

Date(s) :

2026-03-14

Venez découvrir les thermes dont les parties techniques sont conservées dans une crypte archéologique. L’art de vivre au temps des Romains et le parcours du baigneur vous seront dévoilés.

Votre guide sera Rémi Pasquet.

Billetterie Maison du Pilier-Rouge et Office de Tourisme .

