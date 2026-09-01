Les Tites Z’Oreilles Médiathèque Les Mots Passants Aurec-sur-Loire
samedi 26 septembre 2026 · Médiathèque Les Mots Passants · Aurec-sur-Loire
Informations pratiques
Aurec-sur-Loire
Les Tites Z’Oreilles
Médiathèque Les Mots Passants 6 Place des Hêtres Aurec-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Ce n’est pas un conte, ce n’est pas une chanson, ce n’est pas une lecture, ce n’est pas une image… C’est un peu tout à la fois !
Mais surtout un moment interactif et privilégié entre enfants, parents, grands-parents… autour de thèmes variés.
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Médiathèque Les Mots Passants 6 Place des Hêtres Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 35 29 41 mediathequeaurec@loire-semene.fr
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English :
It’s not a story, it’s not a song, it’s not a reading, it’s not a picture… It’s a bit of everything!
But above all, it’s a privileged, interactive moment between children, parents and grandparents… on a variety of themes.
L’événement Les Tites Z’Oreilles Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme Loire Semène
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