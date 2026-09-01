Les Tites Z’Oreilles Centre socio-culturel La Séauve-sur-Semène
samedi 19 septembre 2026 · Centre socio-culturel · La Séauve-sur-Semène
Informations pratiques
La Séauve-sur-Semène
Les Tites Z’Oreilles
Centre socio-culturel Bibliothèque Lou libre La Séauve-sur-Semène Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Ce n’est pas un conte, ce n’est pas une chanson, ce n’est pas une image… C’est un peu tout à la fois !
Mais c’est surtout un moment interactif et privilégié entre enfants, parents, grand-parents… autour de thèmes variés.
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Centre socio-culturel Bibliothèque Lou libre La Séauve-sur-Semène 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 60 34 30 05 bibliothequelaseauve@loire-semene.fr
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English :
It’s not a story, it’s not a song, it’s not a picture… It’s a bit of everything!
But above all, it’s a privileged, interactive moment between children, parents and grandparents… around a variety of themes.
L’événement Les Tites Z’Oreilles La Séauve-sur-Semène a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme Loire Semène