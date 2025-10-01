Longué-Jumelles

Les Toiles Paul R. une parenthèse vibratoire

Longué-Jumelles Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-12

Fred Dessine dévoile Les Toiles Paul R. Une parenthèse vibratoire à Longué-Jumelles.

L’artiste peintre Fred Dessine investira la Salle d’exposition de l’Espace d’Information et du Patrimoine pour présenter sa nouvelle série intitulée Les Toiles Paul R. . Une exposition placée sous le signe de la liberté, de l’épure et de la résonance.

Une mutation artistique de l’ombre à l’onde.

Peintre autodidacte au parcours singulier, Fred Dessine s’est d’abord fait connaître par sa série emblématique Les Veilleurs . Née en 2017, cette œuvre explorait les fractures du monde à travers un dualisme chromatique radical le noir pour l’infini et le rouge pour le vivant.

En 2025, l’artiste choisit de suspendre cette quête pour s’accorder une respiration créative . De ce besoin de renouveau est née la collection Les Toiles Paul R.

L’exposition Un voyage entre abstraction et souffle oriental.

Quittant provisoirement ses figures tutélaires, Fred Dessine plonge ici dans une abstraction vibratoire. À travers des formats verticaux, il explore les fréquences, les ondes et les résonances du monde invisible.

PRECISIONS HORAIRES

Du 12/08 au 23/08/2026 le mercredi, jeudi et vendredi de 14h à 19h. Les week-ends de 11h à 19h. .

Longué-Jumelles 49160 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 57 42 63 48 moulinhydronef@ville-longuejumelles.fr

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English :

Fred Dessine unveils Les Toiles Paul R a vibrant interlude in Longué-Jumelles.

L’événement Les Toiles Paul R. une parenthèse vibratoire Longué-Jumelles a été mis à jour le 2026-04-15 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME