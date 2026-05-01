Saint-Alban-sur-Limagnole

LES TONY

salle des fêtes Saint-Alban-sur-Limagnole Lozère

Tarif : 4 – 4 – EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Un spectacle pour toute la famille arrive à Saint-Alban-sur-Limagnole !

Rendez‑vous vendredi 29 mai à 20h30, à la salle des fêtes, pour découvrir Les Tony

Acrobaties

Magie

Sketchs comiques

Et même un petit chien comédien

Un moment plein de rires, d’émotions et de surprises.

️ Tarifs 6 € adulte 4 € enfant

Venez nombreux partager cette soirée festive !

Un spectacle pour toute la famille arrive à Saint-Alban-sur-Limagnole !

Rendez‑vous vendredi 29 mai à 20h30, à la salle des fêtes, pour découvrir Les Tony

Acrobaties

Magie

Sketchs comiques

Et même un petit chien comédien

Un moment plein de rires, d’émotions et de surprises.

️ Tarifs 6 € adulte 4 € enfant

Venez nombreux partager cette soirée festive ! .

salle des fêtes Saint-Alban-sur-Limagnole 48120 Lozère Occitanie +33 046631570

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English :

A show for the whole family is coming to Saint-Alban-sur-Limagnole!

Join us on Friday, May 29 at 8:30 p.m. at the Salle des Fêtes to discover Les Tony

? Acrobatics

? Magic

? Comedy sketches

? And even a little comedy dog

A moment full of laughter, emotion and surprises.

?? Prices: 6 ? adult ? 4 ? child

Come and enjoy this festive evening!

L’événement LES TONY Saint-Alban-sur-Limagnole a été mis à jour le 2026-05-21 par 48-OT Margeride en Gévaudan