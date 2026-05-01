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LES TONY Saint-Alban-sur-Limagnole

LES TONY Saint-Alban-sur-Limagnole

LES TONY Saint-Alban-sur-Limagnole vendredi 29 mai 2026.

Adresse : salle des fêtes

Ville : 48120 Saint-Alban-sur-Limagnole

Département : Lozère

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Tarif : 4 4 Enfant

Saint-Alban-sur-Limagnole

LES TONY

salle des fêtes Saint-Alban-sur-Limagnole Lozère

Tarif : 4 – 4 – EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29
fin : 2026-05-29

Date(s) :
2026-05-29

Un spectacle pour toute la famille arrive à Saint-Alban-sur-Limagnole !
Rendez‑vous vendredi 29 mai à 20h30, à la salle des fêtes, pour découvrir Les Tony
Acrobaties
Magie
Sketchs comiques
Et même un petit chien comédien

Un moment plein de rires, d’émotions et de surprises.
️ Tarifs 6 € adulte 4 € enfant
Venez nombreux partager cette soirée festive !
Un spectacle pour toute la famille arrive à Saint-Alban-sur-Limagnole !
Rendez‑vous vendredi 29 mai à 20h30, à la salle des fêtes, pour découvrir Les Tony
Acrobaties
Magie
Sketchs comiques
Et même un petit chien comédien

Un moment plein de rires, d’émotions et de surprises.
️ Tarifs 6 € adulte 4 € enfant
Venez nombreux partager cette soirée festive !   .

salle des fêtes Saint-Alban-sur-Limagnole 48120 Lozère Occitanie +33 046631570 

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English :

A show for the whole family is coming to Saint-Alban-sur-Limagnole!
Join us on Friday, May 29 at 8:30 p.m. at the Salle des Fêtes to discover Les Tony
? Acrobatics
? Magic
? Comedy sketches
? And even a little comedy dog

A moment full of laughter, emotion and surprises.
?? Prices: 6 ? adult ? 4 ? child
Come and enjoy this festive evening!

L’événement LES TONY Saint-Alban-sur-Limagnole a été mis à jour le 2026-05-21 par 48-OT Margeride en Gévaudan

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