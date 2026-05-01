Saint-Alban-sur-Limagnole

SUR LES CHEMINS À SAINT-ALBAN-SUR-LIMAGNOLE

Saint-Alban-sur-Limagnole Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Et si l’on découvrait Saint-Alban-sur-Limagnole autrement ?

Samedi 30 mai, Sur les chemins vous invite à vivre une journée festive, artistique et conviviale, au fil des spectacles, des marches, des récits, des rencontres et des surprises.

Et si l’on découvrait Saint-Alban-sur-Limagnole autrement ?

Samedi 30 mai, Sur les chemins vous invite à vivre une journée festive, artistique et conviviale, au fil des spectacles, des marches, des récits, des rencontres et des surprises.

Pour cette première édition, le village devient terrain de jeu, de poésie et de décalage une visite guidée pas comme les autres, des spectacles en plein air, une marche artistique, un repas partagé, des moments joyeux à vivre ensemble… le tout imaginé en complicité avec les habitant·es, les artistes et les partenaires du territoire.

Une belle occasion de marcher ensemble, regarder autrement, et écrire de nouvelles histoires.

Au programme

Dès le matin

Petit déjeuner convivial proposé par le comité des fêtes.

10h30 · Cérémonie “St Alban, ville étourdie”

Cie Le Bureau des Infinis

Départ de la Ferme Vincens · Durée 1h30 · Dès 8 ans

Saint-Alban-sur-Limagnole arborera fièrement le label “Villes et Villages Étourdis” ! Une visite guidée décalée, pleine de maladresse, d’humour et de surprises.

12h30 · Repas partagé

Ferme Vincens

Apéritif offert par la mairie.

Apportez une grignotte à partager !

14h30 et 16h30 · Aïe Boum Zut

Cie Le Bureau des Infinis

Jardin de l’hôpital · Durée 1h · Dès 8 ans

Un laboratoire spectaculaire autour de l’art de la maladresse chutes, ratés, accidents et inventions improbables… un moment absurde, réjouissant et très humain.

15h30 · Marche et spectacle “Plier”

Cie Virgule

Départ du jardin de l’hôpital · Durée 3h dont 2h de marche

Marche animée par un guide des Sentiers de Margeride, en complicité avec Graines de folie.

Pas d’accès PMR.

Avec Plier, Virgile Dagneaux livre un solo de danse drôle et touchant sur le corps, le temps qui passe et tout ce que le mouvement raconte de nous.

19h · 3D

Cie HMG

Parking de l’hôpital · Durée 40 min · Dès 5 ans

Un spectacle poétique, drôle et original, à la croisée du cirque, de la danse, de la musique et du théâtre visuel.

?? Sam. 30 mai

??? Gratuit Inscription aux propositions artistiques indispensable au 04 66 65 75 75 (jauges limitées)

?? Choisissez un ou plusieurs spectacles selon vos envies

?? Je covoiture urlr.me/ZHDuXr

? INFOS-INSCRIPTIONS

04 66 65 75 75 | https://scenescroisees.fr/

À Saint-Alban-sur-Limagnole, commerces et restaurants vous accueillent avec plaisir tout au long de la journée. L’Office de tourisme vous propose également de visiter librement le village.

Événement co-accueilli par Scènes Croisées avec le Ciné-Théâtre, la commune de Saint-Alban-sur-Limagnole, l’EPCI Terres d’Apcher Margeride Aubrac, et de nombreux partenaires du territoire. .

Saint-Alban-sur-Limagnole 48120 Lozère Occitanie +33 4 66 65 75 75 contact@scenescroisees.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

How about discovering Saint-Alban-sur-Limagnole in a different way?

On Saturday May 30, Sur les chemins invites you to enjoy a festive, artistic and convivial day, with shows, walks, stories, encounters and surprises.

L’événement SUR LES CHEMINS À SAINT-ALBAN-SUR-LIMAGNOLE Saint-Alban-sur-Limagnole a été mis à jour le 2026-05-06 par 48-CDT48