Les tours de Notre-Dame, 1 an déjà !, Tours de la cathédrale Notre-Dame de Paris, Paris

Informations pratiques

Les tours de Notre-Dame, 1 an déjà ! 19 et 20 septembre Tours de la cathédrale Notre-Dame de Paris Paris

Jauge limitée. Ouverture des inscriptions 10 jours avant l’événement.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:00:00+02:00

Le circuit des tours de Notre Dame est ouvert à l’occasion des journées européennes du Patrimoine

Entre maquettes, immersion dans l’histoire de la cathédrale et paysage sonore, tenez-vous prêt(e)s pour l’ascension vers les plus belles vues de la capitale.

Tours de la cathédrale Notre-Dame de Paris Parvis Notre-Dame Place Jean-Paul II 75001 Paris – accès par la droite face cathédrale Paris 75004 Quartier Les Îles Paris Île-de-France 01 53 40 60 80 http://www.tours-notre-dame-de-paris.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.tours-notre-dame-de-paris.fr/ »}] Notre-Dame de Paris est une icône du paysage parisien avec ses deux puissantes tours. Chef-d’œuvre d’architecture gothique, elle incarne un art de bâtir au milieu du XIIe siècle.

La première pierre est posée en 1163. Sa construction s’étend sur près de deux siècles. Dans les années 1220-1230, le style gothique rayonnant, plus ornementé et lumineux, est adopté pour les parties hautes de la façade, les transepts et leurs grandes roses. Les deux tours, achevées en 1250, culminent à 69 m.

Le 15 avril 2019, un incendie se déclare dans les combles. Il détruit la charpente médiévale, la flèche du XIXe siècle et une partie des voûtes. S’ensuit un colossal chantier de restauration financé par des dons du monde entier. Le travail de centaines d’artisans, permet de reconstruire à l’identique les parties détruites.

En septembre 2025, le Centre des monuments nationaux présente le nouveau circuit des tours avec une offre de visite entièrement revue et enrichie. Métro et RER Ligne 4, station Cité, lignes 1, 7, 11 et 14, station Châtelet // ligne B et C, station Saint-Michel. EN BUS // Lignes 21, 24, 27, 38, 58, 81, 85, 96 et Balabus // Stations Vélib’ à proximité.

Le circuit des tours de Notre Dame est ouvert à l’occasion des journées européennes du Patrimoine

© Pascal Lemaître / Centre des monuments nationaux