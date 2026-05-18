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LA PETITE HEURE de GABRIELLE RACHEL & JULESH Le Baiser Salé Paris

LA PETITE HEURE de GABRIELLE RACHEL & JULESH Le Baiser Salé Paris

LA PETITE HEURE de GABRIELLE RACHEL & JULESH Le Baiser Salé Paris samedi 22 août 2026.

Lieu : Le Baiser Salé

Adresse : 58 Rue des Lombards

Ville : 75001 Paris

Département : Paris

Début : samedi 22 août 2026

Fin : samedi 22 août 2026

Tarif : Tarif sur place : 25 EUR Tarif Paris Jazz Club : 15 EUR Tarif web : 20 EUR

Pendant soixante belles minutes, laissez-vous porter par les mélodies des solos, duos ou trios, dans une ambiance chaleureuse et intimiste.

Quand le jazz rencontre l’électro, ça donne un duo aussi surprenant qu’envoûtant. Gabrielle Rachel et JulesH viennent de deux univers musicaux très différents, mais sur scène, leurs mondes se rejoignent avec une évidence naturelle. À la voix et au trombone, Gabrielle Rachel apporte des couleurs jazz chaleureuses et aériennes. Aux percussions et à la composition, JulesH insuffle une énergie électro organique et hypnotique.

Ensemble, ils livrent un set de compositions originales, à la fois sensibles, rythmées et profondément immersives.

Une musique qui invite à la rêverie, qui ouvre des espaces, qui capte dès les premières notes et emporte le public dans une atmosphère portée par une pulsation pop vivante et irrésistible.

#LaPetiteHeure, c’est votre parenthèse sonore, votre bulle de bonheur où le temps s’arrête durant votre semaine où tout va à mille à l’heure
Le samedi 22 août 2026
de 19h00 à 20h00
payant Tarif sur place : 25 EUR
Tarif Paris Jazz Club : 15 EUR
Tarif web : 20 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-22T22:00:00+02:00
fin : 2026-08-22T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-08-22T19:00:00+02:00_2026-08-22T20:00:00+02:00

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards  75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris
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