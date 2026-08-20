Villette Tropicale : Soirée Afro-Latino live et DJ à La Petite Halle La Petite Halle Paris

Informations pratiques

La soirée VILLETTE TROPICALE est de retour !

Préparez-vous pour un voyage caliente entre l’Amérique Latine l’Afrique et les Caraïbes et le Brésil !

RDV pour une belle fiesta tropicale para bailar avec live et DJ set dans la superbe salle de la PETITE HALLE au Parc de La Villette !

Une ambiance caliente, des concerts live, des DJ sets enflammés et une piste de danse qui vous attend jusqu’au bout de la nuit !

Billetterie gratuite sur shotgun

Agenda Villette Tropicale été ’26

18/7 + 25/7 + 1/8 + 8/8 + 15/8 + 22/8

Cet été, la soirée VILLETTE TROPICALE s’installe à La Petite Halle pour une série exceptionnelle de 6 soirées dédiées aux sonorités d’Afrique, les Caraïbes et l’Amérique Latine entre le 18 juillet et le 22 août !

Le samedi 22 août 2026

de 20h00 à 02h00

gratuit

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-22T23:00:00+02:00

fin : 2026-08-23T05:00:00+02:00

Date(s) : 2026-08-22T20:00:00+02:00_2026-08-22T02:00:00+02:00

La Petite Halle 211 Avenue Jean Jaurès 75019 Située en plein coeur du paysage culturel de la Villette, la Petite Halle affichera tout au long de l’année une programmation de lives et DJ sets qui fera écho aux différents lieux du site,sous la direction de Reza Ackbaraly (Jazz à Vienne , Mezzo).

After show de concerts , musiciens , journalistes ou DJ présentant leur coup de coeur musicaux , La Petite Halle se voudra éclectique et différente.Paris

Métro -> 5 : Porte de Pantin (Paris) (121m)

Bus -> 75151 : Porte de Pantin (Paris) (121m)

Vélib -> Cité de la Musique (19.63m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.instagram.com/le_bal_tropical_paname/



Afficher la carte du lieu La Petite Halle et trouvez le meilleur itinéraire

