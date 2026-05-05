Les tours et fortifications de Bagnères-de-Bigorre, Temple protestant, Bagnères-de-Bigorre

Les tours et fortifications de Bagnères-de-Bigorre Samedi 27 juin, 17h00 Temple protestant Hautes-Pyrénées

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T17:00:00+02:00 – 2026-06-27T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-27T17:00:00+02:00 – 2026-06-27T18:30:00+02:00

Histoire des tours et fortifications de Bagnères-de-Bigorre, par Francis Beigbeder, secrétaire de la Société Ramond.

Pour aller plus loin : Bulletin de la Société Ramond. 156, Année 2021

Temple protestant 2 avenue Prosper Noguès 65200 Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie [{« type »: « email », « value »: « francis.begbeder@orange.fr »}]

Histoire des tours et fortifications de Bagnères-de-Bigorre, par Francis Beigbeder, secrétaire de la Société Ramond tours fortifications

Mairie de Bagnères-de-Bigorre