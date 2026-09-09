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AGENDA · Honfleur

Les tout-petits Coucou-caché au musée Rue de l’Homme de Bois Honfleur

mercredi 21 octobre 2026 · Rue de l'Homme de Bois · Honfleur

Informations pratiques

Début
mercredi 21 octobre 2026
Fin
mercredi 21 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Rue de l'Homme de Bois
Adresse
Musée Eugène-Boudin
Ville
14600 Honfleur
Département
Calvados
Tarif

Honfleur

Les tout-petits Coucou-caché au musée

Rue de l’Homme de Bois Musée Eugène-Boudin Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 10:00:00
fin : 2026-10-21 12:00:00

Date(s) :
2026-10-21

Dans le cadre de l’exposition célébrant les 70 ans de la SAMEB, les tout-petits sont invités à découvrir un coucou-caché au musée Eugène-Boudin. Cet atelier a pour objectif de leur faire découvrir ce qui se passe de l’autre côté des œuvres et de stimuler leur mémoire ainsi que leur imagination.   .

Rue de l’Homme de Bois Musée Eugène-Boudin Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 89 54 00 

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English : Les tout-petits Coucou-caché au musée

L’événement Les tout-petits Coucou-caché au musée Honfleur a été mis à jour le 2026-08-24 par Calvados Attractivité

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