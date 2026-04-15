Les toutes petites créatures 2, Cinéma de la Plage, Hauteville-sur-Mer

Les toutes petites créatures 2 Mercredi 15 avril, 16h00 Cinéma de la Plage Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T16:00:00+02:00 – 2026-04-15T16:38:00+02:00

Fin : 2026-04-15T16:00:00+02:00 – 2026-04-15T16:38:00+02:00

gouter + atelier

Cinéma de la Plage 34, rue de l’Aumesle, Hauteville-sur-Mer Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0209#showmovie?id=KY11R »}]

Cinéfilous – Le retour tant attendu de nos petites boules de pâte hautes en couleur ! Cinéma de la Plage Les toutes petites créatures 2