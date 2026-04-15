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Les toutes petites créatures 2, Cinéma de la Plage, Hauteville-sur-Mer

Les toutes petites créatures 2, Cinéma de la Plage, Hauteville-sur-Mer

Les toutes petites créatures 2, Cinéma de la Plage, Hauteville-sur-Mer samedi 18 avril 2026.

Lieu : Cinéma de la Plage

Adresse : 34, rue de l'Aumesle, Hauteville-sur-Mer

Ville : 50590 Hauteville-sur-Mer

Département : Manche

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Les toutes petites créatures 2 Samedi 18 avril, 16h00 Cinéma de la Plage Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-18T16:00:00+02:00 – 2026-04-18T16:38:00+02:00
Fin : 2026-04-18T16:00:00+02:00 – 2026-04-18T16:38:00+02:00

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Cinéma de la Plage 34, rue de l’Aumesle, Hauteville-sur-Mer Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0209#showmovie?id=KY11R »}]
Cinéfilous – Le retour tant attendu de nos petites boules de pâte hautes en couleur ! Cinéma de la Plage Les toutes petites créatures 2

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