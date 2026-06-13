LES TRESORS DE LA NATURE Les Angles
LES TRESORS DE LA NATURE Les Angles mercredi 5 août 2026.
Les Angles
LES TRESORS DE LA NATURE
Pla del Mir Les Angles Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 17:30:00
fin : 2026-08-05 19:30:00
Date(s) :
2026-08-05
Balade découverte avec Guillaume, accompagnateur moyenne montagne pour voir l’invisible les traces d’animaux, les secrets des plantes et les histoires de lutins.
A partir de 5 ans
PLACES LIMITEES. INSCRIPTIONS EN LIGNE SUR LE SITE lesangles.com
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Pla del Mir Les Angles 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 32 76 lesanglesinfos@les-angles.com
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English :
A discovery walk with Guillaume, a mountain guide, to see the unseen: animal tracks, the secrets of plants, and stories of elves.
Ages 5 and up
LIMITED SPACES. REGISTER ONLINE AT lesangles.com
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L’événement LES TRESORS DE LA NATURE Les Angles a été mis à jour le 2026-06-13 par LES ANGLES LE VILLAGE STATION
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