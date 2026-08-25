Les trésors des fonds photographiques publics d’Arles Espace Van Gogh Arles

Informations pratiques

Arles

Les trésors des fonds photographiques publics d’Arles

Samedi 20 mars 2027 de 16h à 18h. Espace Van Gogh Amphithéâtre Henri Cérésola-Pierre Fassin Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-20 16:00:00

fin : 2027-03-20 18:00:00

Date(s) :

2027-03-20

Deux conférences de présentation et d’exploration .

Dans le cadre de son exposition Arles photographiée de 1845 à nos jours ,

la médiathèque d’Arles et les archives municipales présentent leurs fonds photographiques publics.



16h Arles de la moitié du XIXème siècle au début du XXème siècle, photographiée par Achille Gautiers-Descottes (1814-1882), Dominique Roman (1824-1911), Alfred Fraix (1950-1994), Jean Tourel (1845-1923)



17h Arles, dans la deuxième moitié du XXème siècle, photographiée par Charles Farine, Bernard Martin, Daniel Bounias. .

Espace Van Gogh Amphithéâtre Henri Cérésola-Pierre Fassin Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 35 97 bicentenaire.photographie@ville-arles.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Two presentations and exploratory sessions.

L’événement Les trésors des fonds photographiques publics d’Arles Arles a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme d’Arles