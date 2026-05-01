Les Triplettes de Belleville Accueil sucré Cinéma Sous Les Pommiers Coutances
Les Triplettes de Belleville Accueil sucré Cinéma Sous Les Pommiers Coutances dimanche 10 mai 2026.
Coutances
Les Triplettes de Belleville Accueil sucré Cinéma Sous Les Pommiers
24 Rue Saint-Maur Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 10:00:00
fin : 2026-05-10 12:00:00
Date(s) :
2026-05-10
Projection du film Les Triplettes de Belleville de Sylvain Chomet.
10h00 accueil sucré
10h30 projection .
24 Rue Saint-Maur Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 07 57 09
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English : Les Triplettes de Belleville Accueil sucré Cinéma Sous Les Pommiers
L’événement Les Triplettes de Belleville Accueil sucré Cinéma Sous Les Pommiers Coutances a été mis à jour le 2026-04-28 par Coutances Tourisme