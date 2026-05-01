Coutances

Les Triplettes de Belleville Accueil sucré Cinéma Sous Les Pommiers

24 Rue Saint-Maur Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 10:00:00

fin : 2026-05-10 12:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Projection du film Les Triplettes de Belleville de Sylvain Chomet.

10h00 accueil sucré

10h30 projection .

24 Rue Saint-Maur Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 07 57 09

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English : Les Triplettes de Belleville Accueil sucré Cinéma Sous Les Pommiers

L’événement Les Triplettes de Belleville Accueil sucré Cinéma Sous Les Pommiers Coutances a été mis à jour le 2026-04-28 par Coutances Tourisme