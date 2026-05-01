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Les Triplettes de Belleville Accueil sucré Cinéma Sous Les Pommiers Coutances

Les Triplettes de Belleville Accueil sucré Cinéma Sous Les Pommiers Coutances

Les Triplettes de Belleville Accueil sucré Cinéma Sous Les Pommiers Coutances dimanche 10 mai 2026.

Adresse : 24 Rue Saint-Maur

Ville : 50200 Coutances

Département : Manche

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Coutances

Les Triplettes de Belleville Accueil sucré Cinéma Sous Les Pommiers

24 Rue Saint-Maur Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 10:00:00
fin : 2026-05-10 12:00:00

Date(s) :
2026-05-10

Projection du film Les Triplettes de Belleville de Sylvain Chomet.
10h00 accueil sucré
10h30 projection   .

24 Rue Saint-Maur Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 07 57 09 

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English : Les Triplettes de Belleville Accueil sucré Cinéma Sous Les Pommiers

L’événement Les Triplettes de Belleville Accueil sucré Cinéma Sous Les Pommiers Coutances a été mis à jour le 2026-04-28 par Coutances Tourisme

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